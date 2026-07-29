В сыре для детских садов Воркуты обнаружили синтетический анальгетик

Детский сад Воркуты списал партию сыра после проверки Россельхознадзора. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Воркуте в сыре, поставленном в образовательные учреждения по госконтрактам, обнаружили вещество, присутствие которого в продукте не допускается. Пробу продукции специалисты Россельхознадзора взяли в одном из городских детских садов.

Как сообщили в Североморском межрегиональном управлении Россельхознадзора, сыр был произведен в Брянской области. Лабораторное исследование показало наличие аминоантипирина в концентрации 9,5 мкг/кг. Это вещество относится к синтетическим анальгетикам, а его присутствие в продукте не допускается.

Специалисты проследили путь партии через систему «ВетИС». Сначала сыр поступил от производителя к поставщику в Коми, после чего его направили в образовательные учреждения Воркуты.

Информацию о нарушении передали учреждениям для проведения претензионной работы. Поставщику объявили предостережение. О результатах исследований также уведомили производителя, прокуратуру Воркуты и Роспотребнадзор по Коми.

Образовательные учреждения принимают меры, чтобы исключить небезопасную продукцию из оборота. Так, 27 июля один из детских садов сообщил о списании полученного сыра и потребовал от поставщика уплатить штраф за ненадлежащее исполнение условий контракта.