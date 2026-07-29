Почти круглосуточно спасала птиц от мазута: эколог из Коми получила международную награду

Алена Кирушева вошла в пятерку лидеров международной премии за помощь животным.

Эколог Минприроды Коми Алена Кирушева вошла в пятерку лидеров международной премии «Мой ласковый и нужный зверь». Девушку отметили за работу по спасению птиц после разлива мазута в Краснодарском крае.

В декабре 2024 года Алена вместе с добровольцами из разных регионов России отправилась помогать в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов. Одной из главных задач стало спасение пострадавших птиц.

Эколог участвовала в их очистке и реабилитации. Пернатых приходилось практически круглосуточно отмывать от токсичных веществ. Среди спасенных птиц были и виды, занесенные в Красную книгу.

Работу Алены Кирушевой отметили в номинации «В ответе за тех…» международной премии «Мой ласковый и нужный зверь». По итогам конкурса эколог из Коми вошла в пятерку лидеров.

Церемония награждения состоялась в Зеленоградске.