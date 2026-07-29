В Коми капитально отремонтируют еще больше школ, детсадов и техникумов

21 школу, детсад и техникум капитально ремонтируют в Коми. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Республике Коми продолжат обновлять школы, детские сады и другие образовательные учреждения. Сейчас капитальный ремонт идет в 21 школе региона, еще на одном объекте работы должны начаться в ближайшее время.

Ход программы обсудили на совещании по вопросам государственной политики в сфере образования под руководством министра просвещения России Сергея Кравцова. От Коми в нем приняла участие заместитель председателя правительства республики Наталья Якимова.

По ее словам, помимо 21 школы, в регионе капитально ремонтируют здание детского сада в селе Ыб и Сыктывкарского лесопромышленного техникума.

На этом программу обновления образовательных учреждений завершать не планируют. Республика уже направила в Минпросвещения России заявку на получение федеральных субсидий для капитального ремонта дошкольных учреждений в 2028 году.

Кроме того, власти Коми готовят еще одну заявку. Она предусматривает проведение в последующие годы капитальных ремонтов других образовательных учреждений региона.

Работы проходят в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования», государственной программы «Развитие образования», национального проекта «Молодежь и дети» и республиканского проекта «Все лучшее - детям».

Глава Коми Ростислав Гольдштейн ранее определил модернизацию образовательной инфраструктуры одним из приоритетных направлений развития социальной сферы республики.