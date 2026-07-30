31 человек погиб в ДТП в Коми с начала года

376 ДТП произошло в Коми за первые шесть месяцев года.

В Коми за первые шесть месяцев года зарегистрировали 376 дорожно-транспортных происшествий. Это больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда произошло 340 аварий, сообщили в МВД по республике.

Одновременно выросло число погибших на дорогах. Если ранее за полгода в ДТП погибли 26 человек, то в этом году - 31. Таким образом, количество смертельных случаев увеличилось почти на 20%.

Большинство аварий произошло из-за нарушений правил дорожного движения водителями. На их долю пришлось 89% всех зарегистрированных ДТП. В таких происшествиях погибли 30 человек, еще 468 получили травмы.

Только в июле в республике произошло несколько смертельных аварий. Так, 27 июля в деревне Чукчино Усть-Цилемского района погиб 21-летний водитель. 9 июля смертельное ДТП произошло в Княжпогостском районе, а 5 июля авария унесла жизни женщины и 11-летней девочки.