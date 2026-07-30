Коми оказалась на десятом месте в России по заболеваемости паразитарными болезнями

В бассейне Вычегды впервые выявили условия для формирования очага описторхоза. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Коми по итогам 2025 года вошла в десятку регионов России с наиболее высокими показателями суммарной заболеваемости паразитарными болезнями. Кроме того, специалисты впервые обнаружили условия для формирования очага описторхоза в бассейне Вычегды.

Согласно данным государственного доклада Роспотребнадзора, в Коми за 2025 год зарегистрировали 2343 случая паразитарных заболеваний. Показатель составил 326,46 случая на 100 тысяч населения.

Для сравнения, в среднем по России показатель оказался значительно ниже - 126,43 случая на 100 тысяч человек. Таким образом, заболеваемость в Коми примерно в 2,6 раза превышает общероссийский уровень.

При этом ситуация в республике улучшается. Средний многолетний показатель за 2013-2019 и 2022-2024 годы составлял 630,65 случая на 100 тысяч населения. За 2025 год заболеваемость относительно этого значения снизилась в 1,9 раза.

Всего превышение среднероссийского показателя зарегистрировали в 36 регионах страны. В пяти субъектах он оказался выше среднего по России более чем в три раза, еще в 17 - более чем в два раза.

Одновременно специалисты Роспотребнадзора сообщили о результатах трехлетнего эколого-эпизоотологического исследования, которое проводилось в 2023-2025 годах в бассейне Вычегды на территории Коми. Исследование впервые показало наличие условий для формирования здесь очага описторхоза.

Описторхоз является самым распространенным биогельминтозом в России. Заражение связано с употреблением пресноводной рыбы, зараженной возбудителем заболевания.

По данным Роспотребнадзора, среди заболевших описторхозом по стране преобладают горожане - на них приходится 75% случаев. В основном заболевание выявляют у взрослых, доля детей до 17 лет составляет 8,9%. В целом в России в многолетней динамике заболеваемость описторхозом снижается.