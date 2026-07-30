Почти 76 тысячам работающих пенсионеров Коми пересчитают пенсии с 1 августа

СФР автоматически пересчитает пенсии работающим пенсионерам Коми. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 1 августа 2026 года более 75 тысяч работающих пенсионеров Коми начнут получать пенсии в увеличенном размере. Перерасчет проведут автоматически, обращаться в Социальный фонд для этого не потребуется.

Как сообщили в Отделении СФР по Республике Коми, изменения коснутся 75 978 пенсионеров, которые официально работали в 2025 году и за которых работодатели перечисляли страховые взносы. В первую очередь речь идет о получателях страховых пенсий по старости и инвалидности.

Размер прибавки будет индивидуальным. Он зависит от суммы страховых взносов, перечисленных работодателем за пенсионера. При перерасчете можно учесть максимум три пенсионных балла.

Изменения затронут и некоторые пенсии по потере кормильца. Выплату увеличат, если на лицевой счет человека, после смерти которого была назначена пенсия, поступили средства, которые ранее не успели учесть при расчете.

Подавать заявление или лично обращаться в Социальный фонд пенсионерам не придется. Перерасчет проведут автоматически, а увеличенная выплата поступит уже в августе по обычному графику.

Отдельный порядок предусмотрен для работающих пенсионеров, которые завершат трудовую деятельность в июле. С августа они получат пенсию с учетом всех положенных индексаций. Если человек уволится 31 июля, увеличенную выплату начислят в сентябре, одновременно ему поступит доплата за август.