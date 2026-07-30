Молодежь составляет четверть всех работающих жителей Коми

Названы сферы Коми с самой высокой долей молодых работников. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Коми в 2025 году трудовую деятельность вели 89,9 тысячи молодых людей в возрасте от 15 до 34 лет. На них приходилась четверть всех занятых в экономике республики.

Самую многочисленную группу среди работающей молодежи составили жители в возрасте от 30 до 34 лет - их доля достигла 46%. Реже всего трудились подростки и молодые люди от 15 до 19 лет - на них пришелся только 1% работающей молодежи.

При этом общий уровень занятости среди молодых жителей Коми оказался выше среднего по рынку труда. В возрастной группе от 15 до 34 лет он составил 61%, тогда как среди населения в целом - 58%.

Однако показатели сильно различаются в зависимости от возраста. Среди жителей от 15 до 19 лет, большинство из которых продолжают учиться, работали только 3%. В группе от 20 до 24 лет уровень занятости достиг уже 64%, среди 25-29-летних - 86%. Максимальный показатель зафиксирован среди жителей от 30 до 34 лет - более 90%.

Меняется и уровень образования работающей молодежи. В 2025 году высшее или среднее профессиональное образование имели 78% молодых работников - почти столько же, сколько пять лет назад. Однако доля занятых с высшим образованием за это время сократилась с 31% до 25%.

Одновременно выросла доля работников, получивших среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена. Если в 2020 году на них приходилось 16% занятой молодежи, то в 2025 году - уже 24%. Такая динамика может свидетельствовать о том, что молодые жители республики стали раньше выходить на рынок труда.

Самыми «молодежными» сферами экономики Коми оказались финансовая и страховая деятельность, торговля и сельское хозяйство. В каждой из них работники до 35 лет составляли более 30%.

В обрабатывающих производствах доля молодежи достигла 28%, в добыче полезных ископаемых - 23%. В социальной сфере показатели оказались ниже: в здравоохранении молодые работники составляли 26%, в культуре и спорте - 24%, а в образовании - 20%.