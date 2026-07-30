В Коми за неделю выросли цены на курицу, сахар и гречку

В республике подешевели яйца, картофель и дизельное топливо. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Комистат опубликовал данные об изменении потребительских цен на отдельные товары и услуги в республике за неделю с 21 по 27 июля. За этот период выросли цены на мясо кур (+1,6%), сахар-песок и крупу гречневую (+1,4%), масло подсолнечное (+1,3%), сосиски и сардельки (+1,2%). Снизились цены на яйца куриные (-1%).

Из плодоовощной продукции подорожали огурцы (+7,8%), помидоры (+1,7%) и капуста белокочанная (+1,2%). Подешевели бананы (-5%), картофель (-4,7%) и морковь (-2,3%).

Среди непродовольственных товаров выросли цены на зубные пасты (+2,7%) и туалетное мыло (+1,2%), хозяйственное мыло подешевело на 1%. Из остальных товаров шампунь прибавил 1,9%, телевизоры потеряли 1,6%. Дизельное топливо снизилось на 3%, бензин автомобильный — на 2%.