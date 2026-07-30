Новогодние украшения в Сыктывкаре подорожали на 36 млн рублей из-за лизинга

Сыктывкар заплатит 163 млн рублей лизинговых платежей за новогоднее оформление

Контрольно-счетная палата Коми выявила нарушения и риски неэффективного расходования бюджетных средств при проверке лизинга новогодних украшений Сыктывкара. Аудит провели по обращению прокуратуры республики.

Как сообщает БНК, речь идет о муниципальном контракте между управлением ЖКХ администрации Сыктывкара и пермским АО «Эр-Телеком Холдинг». По нему столице Коми поставили и смонтировали 392 праздничных изделия. В перечень вошли гирлянды, фотозоны, объемные декоративные конструкции и светомузыкальный «Чум-шатер».

Выкупная стоимость имущества составляет 3,92 млн рублей - по 10 тысяч рублей за единицу. При этом общая сумма лизинговых платежей достигла 163,08 млн рублей. Их необходимо погасить в течение 11 месяцев до конца 2026 года.

На финансирование этих расходов предусмотрено 167 млн рублей. Из них 150,3 млн рублей должна составить субсидия из республиканского бюджета, еще 16,7 млн - средства Сыктывкара. К 1 апреля республика уже перечислила 13,3 млн рублей на первый лизинговый платеж.

Одним из замечаний аудиторов стал порядок предоставления денег из бюджета Коми. КСП установила, что субсидию выделили, хотя соответствующее мероприятие отсутствовало в муниципальной программе. Палата расценила это как нарушение правил предоставления субсидии обеими сторонами соглашения.

Вопрос о привлечении должностных лиц к административной ответственности сейчас рассматривается.

У аудиторов возникли вопросы и к выбору самого способа приобретения украшений. По данным КСП, управление ЖКХ и администрация Сыктывкара не проводили анализ, насколько выгодно брать конструкции именно в лизинг.

В частности, не сравнивалась стоимость лизинга с вариантом прямой поставки изделий без финансовой аренды. Аудиторы посчитали, что такой подход не соответствует принципу эффективного использования бюджетных средств.

Анализ контракта показал, что из-за лизинга его предмет подорожал на 27,8%, или на 36,3 млн рублей.

Претензии возникли и к закупочной процедуре. При определении начальной максимальной цены контракта использовали коммерческие предложения только трех поставщиков, при этом, по данным КСП, весь предусмотренный законодательством комплекс мер не применялся.

В запросе ценовой информации также не были указаны некоторые существенные условия будущего контракта. Среди них - порядок поставки, оплаты, предполагаемые сроки закупки и требования к гарантии.

Кроме того, аудиторы зафиксировали просрочку оплаты лизингового платежа и несвоевременное подписание документа о приемке. Представленные материалы также не подтвердили, что экспертиза при приемке части товаров была проведена надлежащим образом.

Материалы проверки направили главе Коми, Госсовету республики и региональной прокуратуре. Информацию о выявленных нарушениях получили также Минфин, министерство закупок и налоговые органы. Управлению ЖКХ внесли представление.

Сыктывкар впервые использовал новое масштабное оформление минувшей зимой. В центре Стефановской площади над елкой установили «Чум-шатер», а в праздничные дни здесь проходило этношоу «Легенды Севера».

По итогам расходов на новогоднее оформление Сыктывкар занял третье место среди российских городов после Москвы и Санкт-Петербурга. В мэрии ранее заявляли, что новое оформление помогло привлечь туристов: по словам главы администрации Максима Мартышина, загрузка гостиниц в январские праздники выросла на 16%.