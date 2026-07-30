10-летний мальчик выпал из лодки и погиб на реке Ижме в Коми

Тело пропавшего на Ижме 10-летнего мальчика нашли спустя два дня.

В Коми стали известны обстоятельства гибели 10-летнего мальчика на реке Ижме в Сосногорском районе. Ребенок выпал из лодки во время сплава с дедушкой. Спасательных жилетов у них с собой не было.

Подробности трагедии 30 июля рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам Леонид Носов во время брифинга в ГУ МЧС России по Коми.

Трагедия произошла 28 июля примерно в двух километрах от села Порожск. Дедушка вместе с 10-летним внуком отправился на рыбалку. День они провели в охотничьей избе, а вечером на лодке начали сплавляться по реке в сторону дома.

По данным МЧС, спасательных жилетов у мужчины и ребенка не было. Во время прохождения одного из порогов мальчик выпал из лодки. Дедушка не смог ему помочь, ребенок пропал в воде.

После случившегося мужчина самостоятельно пытался найти внука и сразу в службу 112 не обратился. Трагедия произошла около 21:00, а спасатели Ухтинского аварийно-спасательного отряда «СПАС-КОМИ» смогли выехать на место только около 5 часов утра следующего дня.

Поиски продолжались несколько дней. 30 июля тело мальчика обнаружили.

Ранее сообщалось, что по факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело.