В Коми средняя зарплата в мае достигла 114,5 тысяч рублей

В Коми работники нефтегазовой сферы получали в мае 203,8 тыс. рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Комистат опубликовал данные о среднемесячной номинальной начисленной заработной плате в республике. В мае 2026 года этот показатель составил 114 460 рублей. Как уточнили в ведомстве, по сравнению с апрелем зарплата выросла на 5,2%. За январь-май средний заработок достиг 102 986 рублей, что на 8,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Самую высокую зарплату в мае получали сотрудники сферы сухопутного и трубопроводного транспорта - 260 378 рублей. В целом по отрасли «Транспортировка и хранение» средний заработок составил 214 385 рублей. На втором месте - работники добычи нефти и газа, их доход в мае достиг 203 803 рублей, по отрасли в целом - 175 084 рубля. Замыкает тройку сфера «Деятельность в области информации и связи» со средним заработком 126 558 рублей.

Наименьшую зарплату за май зафиксировали в розничной торговле - 65 222 рубля.