Многодетная семья из Коми отсудила 7,5 млн рублей за недостроенный дом

Прокуратура помогла семье с тремя детьми взыскать 7,5 млн рублей за недостроенный дом. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Сосногорске многодетная семья добилась через суд выплаты 7,5 млн рублей от подрядчика, который не выполнил обязательства по строительству дома. В ситуацию пришлось вмешаться прокуратуре.

Семья, воспитывающая троих несовершеннолетних детей, заключила договор со строительной организацией еще в 2023 году. Подрядчик должен был построить жилой дом в Сосногорске стоимостью 6 млн рублей.

Заказчики перечислили компании 70% от стоимости работ - 4,2 млн рублей. При этом часть денег составляли средства материнского капитала, однако в предусмотренный договором срок дом подрядчик не построил. Семья направила организации претензию, но ответа на нее не получила.

После обращения жителей проверку провела прокуратура Сосногорска. Надзорное ведомство обратилось в суд, потребовав расторгнуть договор и вернуть семье уплаченные деньги. Кроме того, с подрядчика потребовали взыскать неустойку, штраф и компенсацию морального вреда.

Суд удовлетворил требования прокурора. В общей сложности в пользу многодетной семьи взыскали 7,5 млн рублей.

Исполнение решения суда прокуратура Сосногорска взяла на контроль.