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НовостиОбщество30 июля 2026 14:00

Дроппер вернет жителю Коми 470 тысяч рублей, похищенных мошенниками

Прокуратура через суд взыскала с дроппера 470 тысяч рублей в пользу жителя Коми
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Прокуратура Койгородского района в судебном порядке взыскала с дроппера 470 тыс. рублей.

Прокуратура Койгородского района в судебном порядке взыскала с дроппера 470 тыс. рублей.

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Койгородского района через суд добилась взыскания 470 тысяч рублей с владельца банковской карты, на счет которой мошенники перевели деньги жителя Коми.

Как установили в надзорном ведомстве, местный житель стал жертвой интернет-аферистов при покупке нового автомобиля. Неизвестные ввели мужчину в заблуждение и, используя поддельные документы, убедили перевести 470 тысяч рублей на чужой банковский счет.

Во время изучения материалов уголовного дела прокуратура выяснила, что деньги поступили жителю Пермского края. По данным ведомства, он передал свою банковскую карту третьим лицам за денежное вознаграждение и фактически стал дроппером.

Чтобы защитить права потерпевшего, прокурор обратился в суд с иском о взыскании с владельца счета суммы неосновательного обогащения.

Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры и обязал ответчика вернуть потерпевшему 470 тысяч рублей. После вступления решения в законную силу надзорное ведомство проконтролирует его исполнение.