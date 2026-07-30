Эксперт рассказал, чем жара и высокая влажность опасны для гаджетов

Названы риски для гаджетов при жаре и высокой влажности.

Сочетание жары и высокой влажности может вызвать перегрев смартфонов и планшетов, сбои зарядки и повреждение компонентов, рассказал руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования МегаФона Александр Джакония.

«В жару устройство сильнее нагревается во время зарядки, видеосъемки, игр и работы навигатора. Гаджет может снизить яркость экрана, замедлить приложения или временно отключиться. Опасны и резкие перепады температуры — например, когда охлажденное в кондиционере или в машине устройство выносят на жаркую влажную улицу: на холодных внутренних поверхностях гаджета может образоваться конденсат», — объяснил эксперт.

Он посоветовал не оставлять технику на солнце и в автомобиле, при перегреве снять плотный чехол и дать гаджету остыть естественно. Подключать зарядку можно только после полного высыхания разъема.