Гранату обнаружили ночью на улице Кутузова в Сыктывкаре

Фото телеграм-канала "Сыктывкар №1".

В Сыктывкаре предмет, похожий на гранату, обнаруженный возле автобусной остановки, оказался имитационным устройством для страйкбола. Опасности находка не представляла.

Как сообщили в управлении МВД по Сыктывкару, сообщение поступило в дежурную часть 29 июля в 22:03. К сотруднику отдельного батальона патрульно-постовой службы обратился местный житель. Горожанин рассказал, что возле автобусной остановки рядом с домом №36 на улице Кутузова лежит предмет, внешне напоминающий гранату.

На место направили следственно-оперативную группу. Подозрительный предмет осмотрел взрывотехник. Специалист установил, что находка является страйкбольной гранатой. Это имитационное устройство, предназначенное для военно-тактических игр, а опасности оно не представляло.