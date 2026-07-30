Волки начали заходить в Усть-Кулом и нападать на домашних животных

Власти Усть-Кулома призвали жителей прятать домашних животных из-за волков. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Усть-Куломе зафиксировали случаи выхода волков в населенный пункт. Дикие звери уже нападали на домашних животных, сообщили в администрации муниципалитета.

Местные власти призвали жителей соблюдать осторожность и не оставлять домашних животных на улице без защиты. На ночь их рекомендуют закрывать в помещениях или вольерах. Самостоятельно применять огнестрельное оружие в границах населенного пункта запрещено. В администрации напомнили, что такое право есть только у сотрудников полиции.

При появлении дикого животного жителей просят сразу сообщать об этом в полицию по телефону 99-802 или в ЕДДС по номеру 94-881.

Ранее сообщалось, что с 1 марта по 25 июня 2026 года в населенных пунктах Коми и рядом с объектами, созданными человеком, зарегистрировали 17 случаев появления бурых медведей и два выхода волков.

Чаще всего медведей замечали в Удорском районе - пять раз. По три случая зафиксировали в Усть-Куломском районе и Усинске, два - в Усть-Вымском районе. По одному случаю произошло в Сыктывдинском, Троицко-Печорском, Койгородском и Усть-Цилемском районах.