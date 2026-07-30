Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия30 июля 2026 12:59

Дети провалились в яму в Сысоле: 12-летнего мальчика спасти не удалось

12-летний мальчик утонул в Сысоле в Сыктывкаре
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Сыктывкаре водолазы ищут утонувшего в Сысоле 12-летнего мальчика.

В Сыктывкаре водолазы ищут утонувшего в Сысоле 12-летнего мальчика.

Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Сыктывкаре 30 июля произошла трагедия на реке Сысоле. В районе спуска на улице Пушкина утонул 12-летний мальчик. Сейчас его ищут водолазы.

Как сообщает «Комиинформ», происшествие случилось около 14:00 примерно в 50 метрах от набережной. По предварительной информации, дети шли по воде от городского пляжа и неожиданно попали на участок с резким перепадом глубины.

Двое детей провалились в яму. Одного ребенка удалось спасти, однако 12-летний мальчик скрылся под водой.

На месте работают водолазы Сыктывкарского аварийно-спасательного отряда «СПАС-КОМИ» Службы ГО и ЧС. Они обследуют реку и продолжают поиски ребенка.