Дети провалились в яму в Сысоле: 12-летнего мальчика спасти не удалось

В Сыктывкаре водолазы ищут утонувшего в Сысоле 12-летнего мальчика. Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Сыктывкаре 30 июля произошла трагедия на реке Сысоле. В районе спуска на улице Пушкина утонул 12-летний мальчик. Сейчас его ищут водолазы.

Как сообщает «Комиинформ», происшествие случилось около 14:00 примерно в 50 метрах от набережной. По предварительной информации, дети шли по воде от городского пляжа и неожиданно попали на участок с резким перепадом глубины.

Двое детей провалились в яму. Одного ребенка удалось спасти, однако 12-летний мальчик скрылся под водой.

На месте работают водолазы Сыктывкарского аварийно-спасательного отряда «СПАС-КОМИ» Службы ГО и ЧС. Они обследуют реку и продолжают поиски ребенка.