Работодатель в Коми оставил сотрудника без расчета и поплатился

Житель Коми отсудил у бывшего работодателя более 90 тысяч рублей. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Усинске прокуратура защитила права работника, которому после увольнения не выплатили положенные деньги. Через суд удалось взыскать с работодателя задолженность по зарплате, компенсации и моральный вред.

Поводом для проверки стало обращение бывшего сотрудника ООО «Спецтрансстрой». Прокуратура установила, что предприятие нарушило требования Трудового кодекса и не рассчиталось с мужчиной в день увольнения.

Чтобы восстановить нарушенные права работника, прокурор обратился в суд. Усинский городской суд полностью удовлетворил исковые требования.

В пользу бывшего сотрудника взыскали задолженность по выплатам, компенсацию за задержку зарплаты и компенсацию морального вреда. Общая сумма превысила 90 тысяч рублей.

После вступления судебного решения в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.