Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 июля 2026 7:49

Работодатель в Коми оставил сотрудника без расчета и поплатился

Прокуратура помогла жителю Усинска вернуть зарплату после увольнения
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Житель Коми отсудил у бывшего работодателя более 90 тысяч рублей.

Житель Коми отсудил у бывшего работодателя более 90 тысяч рублей.

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Усинске прокуратура защитила права работника, которому после увольнения не выплатили положенные деньги. Через суд удалось взыскать с работодателя задолженность по зарплате, компенсации и моральный вред.

Поводом для проверки стало обращение бывшего сотрудника ООО «Спецтрансстрой». Прокуратура установила, что предприятие нарушило требования Трудового кодекса и не рассчиталось с мужчиной в день увольнения.

Чтобы восстановить нарушенные права работника, прокурор обратился в суд. Усинский городской суд полностью удовлетворил исковые требования.

В пользу бывшего сотрудника взыскали задолженность по выплатам, компенсацию за задержку зарплаты и компенсацию морального вреда. Общая сумма превысила 90 тысяч рублей.

После вступления судебного решения в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.