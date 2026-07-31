В Коми мужчину отправили под суд за публикацию порноконтента

В Ухте перед судом предстанет администратор канала с запрещенным контентом. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Ухте завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего местного жителя, которого обвиняют в распространении порнографических материалов через интернет.

По версии следствия, с октября 2025 года по январь 2026 года молодой человек публиковал в открытом канале одного из мессенджеров фотографии и видеозаписи порнографического характера. Доступ к ним имел неограниченный круг пользователей, которые могли свободно просматривать и копировать запрещенный контент.

Как сообщили в прокуратуре Коми, мужчина полностью признал свою вину.

Заместитель прокурора республики утвердил обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в Ухтинский городской суд для рассмотрения по существу.

Расследованием занималась следственная часть Следственного управления МВД по Республике Коми.