В Коми родители ответят за детей, которым доверили опасную технику

После аварий с детьми в Коми возбудили уголовные дела против родителей. Фото: Рамиль Галиев. Перейти в Фотобанк КП

В Сосногорске возбудили уголовные дела в отношении двух местных жителей, которые разрешили своим несовершеннолетним детям управлять мопедом и мощным электросамокатом. По версии следствия, такие действия поставили под угрозу жизнь и здоровье подростков.

Первый случай произошел 5 июля. Шестнадцатилетний подросток, ехавший на мопеде, столкнулся с автомобилем Kia. В результате аварии юноша получил травмы различной степени тяжести.

Второе происшествие произошло 21 июля. Десятилетний мальчик катался по городу на электросамокате мощностью более 0,25 кВт, для управления которым требуется водительское удостоверение категории «М». Ребенок не справился с управлением, упал и получил травму.

Прокуратура отмечает, что оба подростка никогда не обучались в автошколе и не имели водительских прав. При этом транспортные средства принадлежали их родителям.

Уголовные дела расследует следственный отдел по Сосногорску СУ СК России по Республике Коми. В прокуратуре напомнили, что передача детям техники повышенной мощности без необходимых навыков и документов создает реальную угрозу жизни и может повлечь уголовную ответственность для взрослых.