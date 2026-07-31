В Сыктывкаре завершается приемка детских садов перед 1 сентября

Максим Мартышин прошёлся по детсадам и анонсировал новые капитальные ремонты.

Мэр Сыктывкара Максим Мартышин проверил готовность детских садов к новому учебному году. Сейчас в учреждениях продолжается приемка, завершить ее планируют 7 августа.

Всего работы к началу учебного года завершены уже в 14 детских садах. В корпусе детсада №43 обновили входную группу, приемную, помещения групп, музыкальный зал и пищеблок.

Также Максим Мартышин сообщил, что город подал заявку на капитальный ремонт здания 1970 года постройки. По словам мэра, косметического ремонта для таких объектов недостаточно - требуется комплексное обновление.