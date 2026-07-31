В Коми молодого человека отправили на принудительное лечение после убийства отца

Жителя Койгородского района признали невменяемым после убийства отца. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Сысольский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 23-летнего жителя поселка Подзь, обвиняемого в убийстве отца. Суд установил, что мужчина совершил общественно опасное деяние в состоянии невменяемости.

Трагедия произошла в феврале 2026 года во дворе частного дома. По данным суда, молодой человек нанес отцу множественные удары ножами в жизненно важные части тела, в результате чего мужчина скончался.

Во время расследования была проведена судебно-психиатрическая экспертиза. Специалисты установили у обвиняемого ранее не диагностированное хроническое психическое расстройство, из-за которого он не мог осознавать характер своих действий и руководить ими.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал, что уголовная ответственность в данном случае невозможна из-за состояния невменяемости. Мужчине назначили принудительные меры медицинского характера - его направили в психиатрический стационар специализированного типа.

В судебном заседании мужчина признал вину и не возражал против принудительного лечения.

Как отмечается в материалах дела, ранее родственники и знакомые характеризовали его положительно. Свидетели не сообщали о конфликтах в семье, а также отмечали, что молодой человек не употреблял алкоголь и наркотики.

Решение суда вступило в законную силу.