Жительницу Яреги осудили за разбитое окно автомобиля соседки

В Яреге женщина разбила стекло автомобиля и получила исправительные работы. Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Жительница поселка Ярега получила наказание за умышленное повреждение автомобиля соседки. Суд признал ее виновной в причинении значительного ущерба чужому имуществу.

Как установил мировой судья Ярегского судебного участка Ухты, инцидент произошел в мае 2026 года во дворе многоквартирного дома. Женщина, испытывая личную неприязнь к соседке, бросила пустую стеклянную бутылку в заднее стекло автомобиля ВАЗ 21102.

В результате машина получила повреждения, а владелице был причинен ущерб на сумму 9 тысяч рублей.

Во время судебного заседания подсудимая признала свою вину, раскаялась и полностью возместила потерпевшей причиненный ущерб.

Суд назначил женщине наказание в виде четырех месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Приговор уже вступил в законную силу.

Предварительное расследование проводилось следственным отделом ОМВД России «Сосногорский».