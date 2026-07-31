Жительницу Яреги осудили за разбитое окно автомобиля соседки

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Жительница поселка Ярега получила наказание за умышленное повреждение автомобиля соседки. Суд признал ее виновной в причинении значительного ущерба чужому имуществу.
Как установил мировой судья Ярегского судебного участка Ухты, инцидент произошел в мае 2026 года во дворе многоквартирного дома. Женщина, испытывая личную неприязнь к соседке, бросила пустую стеклянную бутылку в заднее стекло автомобиля ВАЗ 21102.
В результате машина получила повреждения, а владелице был причинен ущерб на сумму 9 тысяч рублей.
Во время судебного заседания подсудимая признала свою вину, раскаялась и полностью возместила потерпевшей причиненный ущерб.
Суд назначил женщине наказание в виде четырех месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Приговор уже вступил в законную силу.
Предварительное расследование проводилось следственным отделом ОМВД России «Сосногорский».