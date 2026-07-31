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НовостиПроисшествия31 июля 2026 12:19

Обвиняемый в убийстве 14-летней девочки в Инте останется в СИЗО до октября

Суд отказался смягчить меру пресечения обвиняемому в убийстве школьницы в Инте
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Верховный суд Коми оставил под стражей обвиняемого в убийстве 14-летней школьницы.

Верховный суд Коми оставил под стражей обвиняемого в убийстве 14-летней школьницы.

Обвиняемый в убийстве в Инте Алексей Левковский останется под стражей до 20 октября 2026 года. Верховный суд Коми отказался изменить ему меру пресечения на более мягкую.

Ранее Интинский городской суд продлил мужчине срок содержания под стражей. Обвиняемый и его адвокат обжаловали это решение и попросили избрать более мягкую меру пресечения, но 31 июля Верховный суд Коми рассмотрел жалобы и не нашел оснований для их удовлетворения. Решение первой инстанции оставили без изменений.

Напомним, 14-летняя школьница пропала в Инте в январе 2026 года. Ее искали полиция и волонтеры, а спустя более суток тело обнаружили в подъезде дома, где она жила.

По версии следствия, к гибели ребенка причастен сосед по подъезду Алексей Левковский. Его задержали 20 января в собственной квартире.

Как сообщалось ранее, между обвиняемым и семьей девочки продолжительное время происходили конфликты. Стороны неоднократно обращались в полицию с жалобами друг на друга.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры Коми и Следственного комитета России.