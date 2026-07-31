Власти объяснили, как сыр с запрещенным веществом попал в детсады Воркуты

Поставщика сыра с запрещенным веществом оштрафовали после поставки в детсады Воркуты. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Воркуте объяснили, каким образом сыр с запрещенным веществом оказался в детских садах. На момент поставки продукция имела необходимые документы и была зарегистрирована в государственной системе «Меркурий», а нарушение обнаружили позднее во время лабораторного исследования.

Ранее Россельхознадзор сообщил, что в пробе сыра из Брянской области выявили аминоантипирин в концентрации 9,5 мкг/кг. Наличие этого вещества в пищевой продукции не допускается.

После получения результатов исследования всю партию изъяли из детских садов. Управление образования Воркуты направило поставщику претензию и потребовало выплатить штраф за ненадлежащее исполнение муниципального контракта.

В администрации города отметили, что на момент поставки продукция имела ветеринарные сопроводительные документы и сертификаты. Закупка проводилась в соответствии с требованиями законодательства.

В Россельхознадзоре пояснили, что система «Меркурий» позволяет отслеживать движение продукции животного происхождения, однако сама по себе не определяет ее качество и безопасность.

По предварительной оценке специалистов, причиной попадания небезопасного сыра в оборот мог стать недостаточный контроль качества сырья на производстве, передает «Комиинформ».