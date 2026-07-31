В Микуне и Сосногорске откроют железнодорожные классы для школьников

Железнодорожные классы появятся в двух городах Коми.

В Микуне и Сосногорске откроют железнодорожные классы, где школьники смогут познакомиться с профильными профессиями еще до поступления в колледжи и вузы.

Для создания специализированных кабинетов в школах обоих городов выделено по 1 млн рублей. Средства направят на ремонт помещений и приобретение необходимого оборудования.

На занятиях школьники смогут познакомиться с железнодорожными специальностями, получить представление о работе отрасли и определиться с дальнейшим направлением обучения.

Появление профильных классов особенно актуально для Микуня и Сосногорска, где железнодорожная отрасль остается одним из значимых направлений занятости.