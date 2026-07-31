Жители Коми потратили более 40 млрд рублей на платные услуги за полгода

Комистат назвал услуги, на которые жители Коми тратят больше всего. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

За первое полугодие 2026 года объем платных услуг населению Коми составил 40,6 млрд рублей. С учетом изменения цен это на 2,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных Комистата.

Только в июне жители региона получили платных услуг на 6,7 млрд рублей. В сопоставимых ценах показатель оказался на 4% ниже уровня июня 2025 года. Аналогичное снижение в годовом выражении фиксировалось и в мае.

Почти треть всего рынка приходится на коммунальные услуги - 31,7%, или 12,9 млрд рублей. Вместе с бытовыми, телекоммуникационными, жилищными, транспортными и медицинскими услугами они занимают 81,4% общего объема.

При этом отдельные направления показали рост. Объем прочих услуг увеличился на 10,9%, телекоммуникационных - на 9,3%, ветеринарных - на 3,9%.

Наиболее заметное падение произошло в сегменте специализированных коллективных средств размещения - объем сократился на 59,7%. В частности, санаторно-курортные услуги просели сразу на 72,3%.

Снижение также зафиксировано в транспортных услугах - на 15,3%, юридических - на 11,1%, гостиничных - на 9,5%, а также в сфере физкультуры и спорта - на 8,6%.