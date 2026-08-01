Жители Коми потратили более 10 млрд рублей в кафе и ресторанах за полгода

Рынок общепита в Коми вырос после снижения в начале года. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

За первые шесть месяцев 2026 года оборот предприятий общественного питания в Коми достиг 10,2 млрд рублей. В сопоставимых ценах это на 2,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных Комистата.

При этом начало года для отрасли оказалось не самым удачным. По итогам первого квартала оборот общепита сократился на 1,4% по сравнению с январем-мартом 2025 года. Однако последующий рост позволил не только компенсировать падение, но и вывести показатели полугодия в плюс.

С апреля по июнь кафе, рестораны и другие предприятия общепита заработали 5,19 млрд рублей. В сопоставимых ценах оборот увеличился на 5,7% относительно второго квартала прошлого года.

Самый заметный рост зафиксировали в мае - оборот достиг 1,83 млрд рублей, что на 10,4% превышает прошлогодний показатель. В марте он составил 1,81 млрд рублей и вырос на 8,5%.

В июне объем рынка общественного питания в Коми оценили в 1,52 млрд рублей. По сравнению с июнем 2025 года показатель увеличился на 7,2%.