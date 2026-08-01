В Коми с 1 августа разрешат охоту на медведей, волков и кабанов

На бурого медведя в Коми разрешат охотиться до конца декабря. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

С 1 августа в Коми начинается сезон охоты на бурого медведя, волка и кабана. О сроках и правилах получения разрешений напомнили в региональном Минприроды.

Охота на бурого медведя будет разрешена с 1 августа по 31 декабря. Еще один период предусмотрен весной - с 15 апреля по 10 июня. Медведь относится к лимитируемым видам, поэтому количество разрешений на его добычу ограничено.

Кабана в Коми можно будет добывать с 1 августа по 28 февраля, волка - с 1 августа по 31 марта. Оба вида относятся к нелимитируемым.

Для получения разрешения охотникам необходимо заранее подать заявление. По нелимитируемым видам сделать это можно за 90 дней до начала сезона, по лимитируемым - за 14 дней.

С 2025 года также действует новый порядок оформления разрешений на добычу копытных животных и медведя. В заявлении разрешается указать не более двух следующих подряд периодов охоты. Их общая продолжительность не должна превышать 30 календарных дней.