Над Коми появились серебристые облака

Фото Николая Грекалова.

В ночь с 30 на 31 июля жители Коми могли наблюдать серебристые облака. Необычное атмосферное явление заметили в северной части неба в Сыктывкаре и Печоре.

В столице республики серебристые облака запечатлел Николай Грекалов. Наиболее ярко они были видны примерно в 23:00. Фотографии необычного неба также сделали жители Печоры.

Как рассказал «Комиинформу» синоптик Коми ЦГМС Артем Шомысов, серебристые облака формируются в мезосфере на высоте около 82 километров. Их появление связано с образованием мельчайших кристаллов льда в результате химической реакции с участием метана и космической пыли под воздействием ультрафиолета. Необычное свечение возникает благодаря солнечному свету: когда Солнце уже находится за горизонтом и наблюдатель оказывается в тени Земли, его лучи продолжают освещать облака на большой высоте.