Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Коми объявили режим беспилотной опасности. Об этом сообщает МЧС республики.
В случае атаки жителям рекомендуется покинуть открытую местность и укрыться в ближайших зданиях. При обнаружении упавшего беспилотника или его частей запрещено подходить к нему и трогать его, необходимо сразу сообщить по телефону 112.
Если человек находится дома или на работе, следует отойти от окон, перекрыть газ и воду и укрыться во внутренних помещениях без окон с капитальными стенами. Спасатели призывают не поддаваться панике и следовать поступающим инструкциям.