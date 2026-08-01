Жителей Коми призвали укрыться в помещениях без окон из-за угрозы БПЛА. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Коми объявили режим беспилотной опасности. Об этом сообщает МЧС республики.

В случае атаки жителям рекомендуется покинуть открытую местность и укрыться в ближайших зданиях. При обнаружении упавшего беспилотника или его частей запрещено подходить к нему и трогать его, необходимо сразу сообщить по телефону 112.

Если человек находится дома или на работе, следует отойти от окон, перекрыть газ и воду и укрыться во внутренних помещениях без окон с капитальными стенами. Спасатели призывают не поддаваться панике и следовать поступающим инструкциям.