В Сыктывкаре Mercedes сбил шестилетнего мальчика на велосипеде

Ребенок на велосипеде попал под машину в Сыктывкаре.

В Сыктывкаре шестилетний мальчик получил травму после столкновения с автомобилем. Ребенок ехал на велосипеде.

Авария произошла 31 июля около 10:36. Как сообщили в Госавтоинспекции Коми, женщина 1973 года рождения за рулем Mercedes-Benz двигалась по Больничному проезду.

На нерегулируемом перекрестке с улицей Депутатской автомобилистка сбила мальчика 2019 года рождения, который ехал на велосипеде.

В результате ДТП ребенок получил травму правой стопы. Госпитализация ему не потребовалась.

Известно, что женщина получила водительские права в 2001 году. Ранее к ответственности за нарушения ПДД она не привлекалась.