Удары грозы стали причиной двух пожаров в Коми

Два пожара произошли в Коми из-за грозы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Два пожара произошли в Коми из-за гроз, прошедших по республике 31 июля. В обоих случаях обошлось без пострадавших, сообщили в региональном управлении МЧС.

Один из пожаров произошел в поселке Жешарт Усть-Вымского района. Там загорелось деревянное строение. Площадь возгорания составила три квадратных метра.

Второй случай зафиксировали в селе Нившера Корткеросского района. Из-за грозы загорелась кровля жилого дома. Пожар ликвидировали на площади шесть квадратных метров.

Напомним, ранее в Сосногорском районе молния ударила 19-летнего молодого человека. Его доставили в реанимацию. Сейчас пострадавший продолжает лечение в больнице, его состояние оценивается как удовлетворительное.