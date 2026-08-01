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НовостиПроисшествия1 августа 2026 13:27

Полиция проверяет массовую стычку молодежи в центре Сыктывкара

Больше десятка молодых людей устроили стычку в Сыктывкаре
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Жители центра Сыктывкара пожаловались полиции на агрессивную компанию.

Жители центра Сыктывкара пожаловались полиции на агрессивную компанию.

Полиция Сыктывкара начала проверку после массовой стычки молодых людей в центре города. На шумную компанию пожаловались жители сразу нескольких домов.

Инцидент произошел вечером 30 июля в районе перекрестка улиц Первомайской и Орджоникидзе. На опубликованных в социальных сетях кадрах видно больше десятка молодых людей. Некоторые из них ведут себя агрессивно и пытаются затеять драку.

Как сообщили в УМВД по Сыктывкару, в дежурную часть поступило несколько обращений от жителей домов на Первомайской и Орджоникидзе. По словам горожан, молодые люди шумели, ругались и нарушали общественный порядок.

Сейчас полицейские устанавливают личности участников конфликта, а также причины и обстоятельства произошедшего.