Работодатели Коми ищут почти 8 тысяч сотрудников

Количество вакансий в Коми достигло 7,7 тысячи. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Работодатели Коми ищут около 7,7 тысячи сотрудников, тогда как официальный статус безработного имеют чуть больше 2,5 тысячи жителей. Таким образом, количество свободных рабочих мест почти втрое превышает число зарегистрированных безработных.

По данным Комистата, на начало июля в службах занятости числились 3474 человека, не занятых трудовой деятельностью. За месяц их количество сократилось на 86 человек. Официально безработными были признаны 2537 жителей, из которых 1826 получали пособие.

Уровень зарегистрированной безработицы в республике составляет 0,7%. При расчете по методологии Международной организации труда показатель заметно выше. В среднем за март-май численность рабочей силы в Коми оценивалась в 342 тысячи человек. Из них 331,5 тысячи были заняты, а 10,5 тысячи искали работу. Уровень безработицы по этой методике составил 3,1%.

При этом потребность предприятий в сотрудниках с начала года заметно выросла. В январе работодатели заявляли примерно о 5,8 тысячи свободных мест, а к маю количество вакансий достигло 8,8 тысячи. В июне показатель снизился до 7,7 тысячи, передает БНК.