В Сыктывкаре и Ухте в июне зафиксировали превышение ПДК по формальдегиду

В Сыктывкаре зафиксировали 11 случаев превышения ПДК по взвешенным веществам и формальдегиду. Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Коми ЦГМС опубликовал данные о загрязнении атмосферного воздуха в городах республики за июнь. Кратковременные периоды с неблагоприятными метеоусловиями наблюдались во второй и в конце третьей декады месяца на фоне ослабления воздушного переноса.

В Сыктывкаре на ПНЗ №2 зафиксировали два случая превышения ПДК по взвешенным веществам и один — по формальдегиду. На ПНЗ №11 отметили восемь превышений по формальдегиду и три случая на уровне ПДК. В Ухте выявили восемь случаев превышения по формальдегиду. В Воркуте и Сосногорске превышений нормы не зафиксировали.

Радиационный фон в республике находился в пределах 0,06–0,12 микрозиверта в час, что соответствует естественному гамма-излучению. В Сыктывкаре кислотность атмосферных осадков (рН) колебалась от 5,91 до 7,57.