Коми вошла в пятерку регионов с самым дешевым бензином в июне

Коми поднялась в ТОП-10 регионов с низкими ценами на бензин. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

По итогам июня Коми вошла в список регионов с самой низкой стоимостью бензина. Как сообщает «ПромРейтинг», первое место заняла Омская область. Со 2-й по 6-ю строчки расположились регионы, которых не было в майском рейтинге: Башкортостан, Ярославская область, Коми, Оренбургская область и Удмуртия.

На 7-й позиции — Ульяновская область, поднявшаяся на 2 пункта. 8-е место заняла Кемеровская область, потерявшая 2 позиции. 9-я строчка — у Челябинской области (-4 пункта к маю). Десятку замкнул Алтайский край, потерявший сразу 6 позиций.