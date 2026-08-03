Водолазы не смогли найти утонувшего в Вычегде мальчика

Спасатели обследовали дно Вычегды после гибели мальчика. Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Сыктывдинском районе продолжаются поиски ребенка, который утонул в реке Вычегде 1 августа. Водолазы обследовали дно водоема, однако обнаружить мальчика пока не удалось.

Как сообщили в Службе ГО и ЧС Коми, специалисты Сыктывкарского аварийно-спасательного отряда «СПАС-КОМИ» обследовали участок Вычегды в районе деревни Сотчемвым.

По имеющимся данным, ребенок 2013 года рождения утонул 1 августа при очевидных обстоятельствах. Водолазы осмотрели дно реки в предполагаемом месте происшествия, но поиски результата не принесли.

Ранее к поисковой операции также привлекали специалистов Северо-Западного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.