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НовостиПроисшествия3 августа 2026 8:29

Водолазы не смогли найти утонувшего в Вычегде мальчика

В Коми водолазы обследовали дно Вычегды в поисках утонувшего ребенка
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Спасатели обследовали дно Вычегды после гибели мальчика.

Спасатели обследовали дно Вычегды после гибели мальчика.

Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Сыктывдинском районе продолжаются поиски ребенка, который утонул в реке Вычегде 1 августа. Водолазы обследовали дно водоема, однако обнаружить мальчика пока не удалось.

Как сообщили в Службе ГО и ЧС Коми, специалисты Сыктывкарского аварийно-спасательного отряда «СПАС-КОМИ» обследовали участок Вычегды в районе деревни Сотчемвым.

По имеющимся данным, ребенок 2013 года рождения утонул 1 августа при очевидных обстоятельствах. Водолазы осмотрели дно реки в предполагаемом месте происшествия, но поиски результата не принесли.

Ранее к поисковой операции также привлекали специалистов Северо-Западного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.