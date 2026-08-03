Коми заняла 59 место в России по качеству автомобильных дорог

В Коми нормативам соответствует 47,3% региональных и местных дорог. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Коми заняла 59 место среди российских регионов в рейтинге качества автомобильных дорог. В регионе нормативным требованиям соответствует 47,3% дорог регионального, межмуниципального и местного значения. Такие данные приводит РИА Новости.

При составлении рейтинга эксперты оценивали долю автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, которые отвечали нормативным требованиям по итогам 2025 года.

В Коми этот показатель составил 47,3%. Таким образом, требованиям соответствует менее половины учитываемых в исследовании дорог республики. Еще один показатель, представленный в рейтинге, - плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием. В Коми она составляет 17 километров на тысячу квадратных километров территории.

При этом в целом по России состояние дорожной сети постепенно улучшается. Как отмечает РИА Новости, в 2020 году нормативным требованиям соответствовали 50,4% региональных и местных дорог, а по итогам 2025 года их доля выросла до 55,2%.

Если рассматривать категории отдельно, нормативам в стране соответствуют 56,3% дорог регионального и межмуниципального значения. Среди местных дорог показатель немного ниже - 54,7%.

Лидерами российского рейтинга стали Москва и Челябинская область. Последние позиции заняли Архангельская и Волгоградская области.