Женщина дважды ударила ножом сожителя после похода в магазин

Жительница Коми напала с ножом на сожителя после застолья. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Сыктывдинском районе перед судом предстанет 61-летняя жительница села Палевицы, обвиняемая в умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением ножа.

По версии следствия, 24 июня 2026 года женщина вместе с сожителем распивала спиртное у себя дома в деревне Ивановка. Когда алкоголь закончился, мужчина отправился в магазин.

По данным следствия, хозяйке показалось, что сожитель отсутствовал слишком долго. Она заподозрила его в измене. После возвращения мужчины между ними произошла ссора, во время которой женщина дважды ударила его кухонным ножом в область ягодиц.

Обвиняемая признала вину и извинилась перед потерпевшим.

Уголовное дело направлено мировому судье Зеленецкого судебного участка для рассмотрения по существу.