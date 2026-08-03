Курьер телефонных мошенников предстанет перед судом в Ухте

Девушка стала жертвой аферистов, а затем сама работала на них. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ухтинский городской суд направлено уголовное дело в отношении 22-летней жительницы Брянской области, обвиняемой в пяти эпизодах мошенничества в составе организованной группы.

По версии следствия, девушка выполняла роль курьера. По указанию куратора она приезжала в разные регионы России и забирала деньги у граждан, которых ранее обманули телефонные мошенники.

Следствие считает, что от действий преступной группы пострадали пять жителей Коми, Московской, Брянской и Архангельской областей. Общая сумма ущерба превысила 2,5 миллиона рублей. Полученные деньги обвиняемая передавала другому участнику группы.

Как установили следователи, ранее девушка сама стала жертвой мошенников. Она перевела неизвестным 320 тысяч рублей, рассчитывая сохранить свои сбережения. Позже ей пообещали вернуть деньги, если она выполнит задания в качестве внештатного сотрудника правоохранительных органов.

Обвиняемая полностью признала вину и возместила потерпевшим причиненный ущерб. Уголовное дело направлено в Ухтинский городской суд.