Осужденный в Коми выплатит 100 тысяч рублей несовершеннолетней жертве преступления

Жертве преступления из Коми присудили компенсацию морального вреда. Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Усинска через суд добилась выплаты компенсации морального вреда несовершеннолетней, ставшей жертвой преступления.

С проверкой в надзорное ведомство обратилась мать девочки. Выяснилось, что в феврале 2026 года Верховный суд Коми вынес обвинительный приговор мужчине, совершившему преступление в отношении ребенка.

Прокуратура напомнила, что уголовное наказание не освобождает виновного от обязанности возместить причиненный моральный вред. В связи с этим в суд был направлен иск о взыскании компенсации.

Суд удовлетворил требования прокуратуры и постановил взыскать в пользу несовершеннолетней 100 тысяч рублей.

После вступления решения в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.