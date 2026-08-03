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НовостиОбщество3 августа 2026 11:00

Осужденный в Коми выплатит 100 тысяч рублей несовершеннолетней жертве преступления

Осужденного обязали выплатить ребенку 100 тысяч рублей за моральный вред
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Жертве преступления из Коми присудили компенсацию морального вреда.

Жертве преступления из Коми присудили компенсацию морального вреда.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Усинска через суд добилась выплаты компенсации морального вреда несовершеннолетней, ставшей жертвой преступления.

С проверкой в надзорное ведомство обратилась мать девочки. Выяснилось, что в феврале 2026 года Верховный суд Коми вынес обвинительный приговор мужчине, совершившему преступление в отношении ребенка.

Прокуратура напомнила, что уголовное наказание не освобождает виновного от обязанности возместить причиненный моральный вред. В связи с этим в суд был направлен иск о взыскании компенсации.

Суд удовлетворил требования прокуратуры и постановил взыскать в пользу несовершеннолетней 100 тысяч рублей.

После вступления решения в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.