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НовостиОбщество3 августа 2026 12:00

В Коми спасатели вывели из леса заблудившегося подростка

Заблудившийся в лесу подросток сам позвонил спасателям в Коми
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Коми спасатели нашли заблудившегося 15-летнего юношу.

В Коми спасатели нашли заблудившегося 15-летнего юношу.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Усинске спасатели помогли выбраться из леса подростку, который заблудился во время прогулки. За помощью юноша обратился самостоятельно.

Как сообщили в «СПАС-КОМИ», днем 31 июля в службу спасения позвонил подросток 2010 года рождения. Он рассказал, что находится в лесу в районе тропы здоровья и не может найти дорогу.

Спасатели связались с юношей, уточнили его примерное местонахождение и выехали на поиски.

По прибытии выяснилось, что подросток самостоятельно вышел к тропе, однако связь с ним к тому моменту уже прервалась. Сотрудники аварийно-спасательного отряда пошли ему навстречу, встретили на тропе и сопроводили к сотрудникам полиции.