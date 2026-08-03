В Коми спасатели вывели из леса заблудившегося подростка

В Коми спасатели нашли заблудившегося 15-летнего юношу. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Усинске спасатели помогли выбраться из леса подростку, который заблудился во время прогулки. За помощью юноша обратился самостоятельно.

Как сообщили в «СПАС-КОМИ», днем 31 июля в службу спасения позвонил подросток 2010 года рождения. Он рассказал, что находится в лесу в районе тропы здоровья и не может найти дорогу.

Спасатели связались с юношей, уточнили его примерное местонахождение и выехали на поиски.

По прибытии выяснилось, что подросток самостоятельно вышел к тропе, однако связь с ним к тому моменту уже прервалась. Сотрудники аварийно-спасательного отряда пошли ему навстречу, встретили на тропе и сопроводили к сотрудникам полиции.