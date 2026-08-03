Продажи в магазинах Коми выросли на 2,6% с начала года

Оборот розничной торговли в Коми продолжает расти. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В первом полугодии 2026 года оборот розничной торговли в Коми составил почти 140 миллиардов рублей. Это на 2,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в Комистате.

Только за июнь жители республики оставили в магазинах 23,9 миллиарда рублей. В сопоставимых ценах это на 4,5% превышает показатель июня 2025 года.

В структуре расходов выросла доля продуктов питания. Если год назад на них приходилось 51,1% оборота, то теперь - 52,4%. Доля непродовольственных товаров сократилась до 47,6%.

По данным Роспотребнадзора, во втором квартале в торговых точках региона выявили 38 административных правонарушений. При этом взыскать удалось лишь 202 тысячи рублей - менее 40% от суммы назначенных штрафов.

Самой проблемной категорией товаров оказалась обувь. Из оборота изъяли 88 пар из 160 проверенных, или 55%. Среди продуктов чаще всего браковали безалкогольные напитки и чай. В то же время качество мясной продукции улучшилось - за первое полугодие инспекторы не выявили ни одной партии, подлежащей выбраковке.

В июне в крупных торговых организациях заметно выросли продажи автомобилей - сразу на 30,5% по сравнению с маем. Также увеличился спрос на сахар - на 11,6%, а его запасы на складах выросли на 37,7%.

Одновременно жители Коми стали реже покупать книги, чулочно-носочные изделия и спортивный инвентарь.

По состоянию на 1 июля товарные запасы в розничной торговле оценивались в 15 миллиардов рублей. Этого объема, по расчетам статистиков, достаточно примерно на 34 дня торговли.