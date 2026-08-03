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НовостиОбщество3 августа 2026 13:48

В Коми предприятие заподозрили в навязывании дополнительных услуг

УФАС выдало предупреждение предприятию «Дезинфекция»
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Управляющая компания пожаловалась в УФАС на условия договора по дератизации.

Управляющая компания пожаловалась в УФАС на условия договора по дератизации.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Коми УФАС выдало предупреждение ФГУП «Дезинфекция» после обращения управляющей компании из Инты.

Как сообщили в ведомстве, коммунальная организация пожаловалась на условия заключения договора по уничтожению грызунов в мусоросборниках.

Во время проверки антимонопольщики установили, что предприятие предлагает заключить договор только при условии покупки дополнительных услуг. В частности, речь идет о проведении дератизации в подвалах многоквартирных домов.

По мнению УФАС, такие условия являются невыгодными для управляющей компании и могут привести к дополнительным финансовым расходам.

При этом приобрести необходимые услуги у другой организации компания не может.

Антимонопольное ведомство потребовало прекратить действия, содержащие признаки нарушения законодательства о защите конкуренции. Если предупреждение не будет исполнено, Коми УФАС возбудит антимонопольное дело.