В Коми предприятие заподозрили в навязывании дополнительных услуг

Управляющая компания пожаловалась в УФАС на условия договора по дератизации. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Коми УФАС выдало предупреждение ФГУП «Дезинфекция» после обращения управляющей компании из Инты.

Как сообщили в ведомстве, коммунальная организация пожаловалась на условия заключения договора по уничтожению грызунов в мусоросборниках.

Во время проверки антимонопольщики установили, что предприятие предлагает заключить договор только при условии покупки дополнительных услуг. В частности, речь идет о проведении дератизации в подвалах многоквартирных домов.

По мнению УФАС, такие условия являются невыгодными для управляющей компании и могут привести к дополнительным финансовым расходам.

При этом приобрести необходимые услуги у другой организации компания не может.

Антимонопольное ведомство потребовало прекратить действия, содержащие признаки нарушения законодательства о защите конкуренции. Если предупреждение не будет исполнено, Коми УФАС возбудит антимонопольное дело.