Русло ручья Сед-Шор расчистят после жалоб жителей Сыктывкара

Жителей Лесозавода защитят от ежегодных подтоплений. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В микрорайоне Лесозавод в Сыктывкаре впервые расчистят русло ручья Сед-Шор, чтобы снизить риск ежегодных подтоплений. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии Коми Роман Полшведкин.

В 2026 году для объекта разработают проектно-сметную документацию. Сами работы планируют выполнить в 2027-2028 годах.

Необходимость расчистки возникла после коллективного обращения жителей улицы Седова. Они сообщили, что расположенные рядом земельные участки ежегодно оказываются подтопленными.

Во время обследования специалисты установили, что русло ручья по всей протяженности заболочено, местами заросло травой и кустарником, а также захламлено.

По словам министра, расчистка русел водных объектов финансируется из федерального бюджета через Федеральное агентство водных ресурсов. Ежегодно на эти цели Коми получает около 6 миллионов рублей.

Ранее в республике завершили расчистку русла реки Большая Визинга в селе Визинга Сысольского района. Работы продолжались с 2023 по 2025 год и позволили защитить от подтоплений более 120 местных жителей.