В Коми 21-летняя девушка получила 10 лет колонии за поджог мечети

Суд оставил в силе 10-летний срок жительнице Коми за поджог мечети. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Коми вступил в силу приговор 21-летней жительнице Усинска, которую осудили на 10 лет колонии за поджог мечети. Девушка утверждала, что совершила преступление после того, как стала жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщили в УФСБ России по Коми.

Преступление произошло 31 июля 2025 года. По данным ведомства, девушка облила бензином входную дверь мечети в Усинске и подожгла ее. Прибывшие пожарные оперативно локализовали возгорание.

Во время расследования жительница Усинска рассказала, что за несколько дней до случившегося ей начали звонить неизвестные. В разговорах и переписке они представлялись сотрудниками оператора связи, портала Госуслуг и Центрального банка.

По данным УФСБ, девушка поверила собеседникам, сообщила им код из СМС и перевела 65 тысяч рублей в так называемую «безопасную ячейку». После этого один из злоумышленников представился сотрудником ФСБ и предложил ей якобы помочь правоохранителям поймать преступников. Для этого девушку убедили совершить поджог мечети.

Первый Западный окружной военный суд признал жительницу Усинска виновной по статье о совершении террористического акта и назначил ей 10 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Защита обжаловала приговор, однако Апелляционный военный суд оставил его без изменения. Решение вступило в законную силу.

В УФСБ по Коми напомнили, что сотрудники ведомства не связываются с гражданами через мессенджеры и не поручают им совершать противоправные действия. Также нельзя передавать неизвестным коды из СМС, сведения о банковских картах и персональные данные.