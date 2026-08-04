В Сыктывкаре наркосбытчица угостила знакомую запрещенным веществом и попала под суд

Наркосбытчицу из Сыктывкара задержали до того, как она успела разложить свертки по тайникам. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Сыктывкаре 39-летняя местная жительница предстанет перед судом по обвинению в сбыте наркотиков и попытке распространить крупную партию запрещенных веществ. Об этом сообщили в прокуратуре Коми.

По версии следствия, в начале апреля 2026 года женщина планировала разложить по тайникам на территории города несколько свертков с N-метилэфедроном. Довести задуманное до конца она не успела - ее задержали сотрудники МВД по Республике Коми.

Во время обыска по месту жительства обвиняемой правоохранители обнаружили еще одну партию наркотиков, которую, как считает следствие, она также приготовила для последующего сбыта. Общий вес изъятых запрещенных веществ составил 30 граммов.

Кроме того, до задержания женщина успела угостить наркотиком свою знакомую.

Свою вину 39-летняя жительница Сыктывкара признала частично. Уголовное дело направлено в Сыктывкарский городской суд для рассмотрения по существу.