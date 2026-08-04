Коми вошла в число регионов-лидеров России по самозапретам на кредиты

23% жителей Коми запретили выдавать себе кредиты. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Коми оказалась среди российских регионов с самой высокой долей жителей, установивших самозапрет на получение кредитов. Сейчас ограничение действует у 166 тысяч человек, или 23% населения республики. Такие данные приводит Объединенное кредитное бюро.

С момента запуска механизма жители Коми направили 211,5 тысячи заявлений на установление самозапрета. Еще 28,6 тысячи заявлений поступили на его снятие.

Только за июль жители республики подали около шести тысяч заявлений на установку ограничения и две тысячи - на его отмену.

По доле населения с действующим самозапретом Коми входит в число лидеров страны. Первое место занимает Мурманская область, где ограничение установили 26% жителей. Следом идет Магаданская область с показателем 24%. В Коми самозапрет действует у 23% населения. В Камчатском крае и Карелии показатель составляет по 20%.

Для сравнения, в Санкт-Петербурге механизмом воспользовались 17% жителей, в Московской области - 16%, Москве - 15%, а в Ленинградской области - 14%.

По данным Объединенного кредитного бюро, большинство россиян с установленным самозапретом уже имеют действующие долговые обязательства - на них приходится 56,4%. Еще 22,5% ранее пользовались кредитами, но полностью погасили долги. Оставшиеся 21,1% никогда не брали кредиты или займы.