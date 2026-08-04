В Коми водитель КамАЗа сбил пешехода и оставил его умирать на трассе

Пешеход погиб после наезда КамАЗа в Прилузском районе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Прилузском районе 44-летний водитель КамАЗа предстанет перед судом после смертельного наезда на пешехода. По версии следствия, мужчина скрылся с места ДТП, не оказав пострадавшему помощь. Об этом сообщили в прокуратуре Республики Коми.

Авария произошла 3 октября 2025 года на 604-м километре трассы «Чебоксары - Сыктывкар». По данным следствия, водитель КамАЗа сбил пешехода, который шел по обочине дороги в попутном направлении.

В результате наезда мужчина получил множественные тяжелые травмы. Несмотря на состояние пострадавшего, автомобилист, как считает следствие, не стал оказывать ему помощь и уехал с места происшествия.

Согласно заключению экспертизы, пешеход погиб на месте ДТП от травматического шока. Смерть наступила в промежутке от 30 минут до трех часов после получения травм.

Водителю предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и сопряженном с оставлением места ДТП, а также в оставлении человека в опасности.

Свою вину 44-летний мужчина не признал. Уголовное дело направили в Прилузский районный суд для рассмотрения по существу.